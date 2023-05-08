İhsan Çaralan: Sabah sabahtır, öğleden sonra öğleden sonradır

Cumartesi günü, Erdoğan’ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımı görenler, “Hayırdır inşallah!” demekten kendilerini alamadılar.

Çünkü Erdoğan Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Siyasetin özünde var olan tatlı rekabetin siyasi husumete dönüştürülmesine lütfen fırsat vermeyelim… Birliğimize, beraberliğimize, bu topraklardaki bin yıllık kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıkalım. Allah’ın izniyle gerisi gelecektir” diyordu!

Ama bu açıklamanın üstünden altı saat geçmeden Kayseri’de düzenlediği mitingde Kılıçdaroğlu’nu hedefe koyan Erdoğan; “Ne diyor? ‘Sana söz.’ Ya sen bugüne kadar hangi sözünü tuttun…Sende doğruluk diye bir şey var mı, dürüstlük diye bir şey var mı? Hayatın yalan…” diyerek çok acele biçimde aslına rücu etti!

İhsan Çaralan’ın yazısı