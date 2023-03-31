İhsan Çaralan: İnce’nin kararına en çok sevinenin Erdoğan

Millet İttifakının Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu da önceki gün Memleket Partisi Genel Başkanı ve yüz bin imza toplayarak Cumhurbaşkanı Adayı olan Muharrem İnce ile görüştü. Görüşmenin amacı elbette İnce’nin Kılıçdaroğlu lehine cumhurbaşkanlığı yarışından çekilmesiydi. Ama toplantıdan önce İnce cenahından verilen açık ve örtülü mesajlar bu ziyareti bir “nezaket ziyareti”ne dönüştürmüştü. Nitekim ziyaret sonrasında iki taraftan yapılan açıklamalarda Kılıçdaroğlu’dan bir “çekil” talebi gelmediği, İnce’nin de çekilmeye dair bir sinyal vermediği görüldü.

İnce, Kılıçdaroğlu’nu “Hoş geldiniz, güle güle” diyerek bir nezaket ziyaretine hiç de yakışmayacak nezaketsizlikle uğurladı. Ki eğer İnce dün akşama kadar adaylıktan çekilmemişse, İnce’nin kararına en çok sevinenin Erdoğan olduğu tartışmasızdır!

İhsan Çaralan’ın yazısı