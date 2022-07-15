İhsan Çaralan: İktidarın bilerek ve isteyerek karanlıkta bırakmak istediği bir darbe girişimi

251 kişiyi öldürmeyi, 2 bin 734 kişiyi yaralamayı, Meclisi bombalamayı göze alan darbecilerin, darbeden sonra bir hükümet kurmak için hazırlık yapmamış olmaları söz konusu olamazdı. Ancak, darbe girişimi sonrasında onca tutuklamalar ve propagandaya karşın, bir hükümet listesi çıkarılmadığı gibi “Darbecilerin siyasi ayağı kim?” sorusu etrafında bir soruşturma yapılmadı. Çünkü bu soruya verilecek yanıtın, Fetullah Gülen’in huzuruna çıkıp el bağlayanlardan, kürsülerden “Bu hasret bitisin artık gel!” çağrıları yapanlara, yani AKP’nin içine uzanacağından çekinildiği için bu konunun tartışılması adeta yasak konular içine alınırken, “FETÖ borsası” aracılığı ile ‘FETÖ’nün sermaye içindeki ayağının da önemli ölçüde soruşturmaların dışına çıkarıldığına tanık olduk. Bu konuda AKP içinden gelen itirazlar da duymazdan gelindi.

İhsan Çaralan’ın yazısı