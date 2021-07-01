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Yaramazlara biraz batar!

İhsan Çaralan: İktidar daha çok şiddete başvurarak meşruiyetini de tartışmaya açıyor

Evet, şiddet bir güç göstergesidir. Ama söz konusu olan ülkenin yönetimi olduğunda, iktidarın şiddeti iktidarda kalabilmesinin başlıca aracına dönüştürmesi şiddeti, güçlülüğün değil güçsüzlüğün aracına dönüştürür. Çünkü iktidarın gücü halkın düzene ne kadar gönül rızasıyla uyduğu ile bağlantılıdır.

En barışçıl eylemler karşısında bile, iktidarını tehlikede görmesi demek artık o iktidarın meşruiyetine olan güvenini yitirmiş olduğu anlamına gelmektedir. Nitekim tek adam rejimi, anketlerde desteğinin eridiğini açıkça görmesinden beri daha çok yasaklara başvurmakta, yasaklara karşın taleplerinde ısrar edenlere daha çok polis ve jandarma şiddetiyle karşı çıkmaktadır.


Kısacası iktidarların giderek daha çok şiddete başvurması iktidarın giderek meşruiyetinin de tartışmaya açılması anlamına gelmektedir.

Bu yüzden de tek adam yönetimi şiddeti daha geniş ölçüde devreye sokarken, kendi meşruiyetini de tartışmaya açmaktadır.

İhsan Çaralan’ın yazısı

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