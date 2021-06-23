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Yaramazlara biraz batar!

İhsan Çaralan: ‘HDP eşittir PKK’ korkuluğu

HDP’nin kapatılmak istenmesi tek adam yönetimi için bir ‘beka sorunu’ haline gelmiştir.

Bu yüzden de HDP’nin kapatılması sorunu tek adam yönetiminin iktidarda kalabilmesinin olmazsa olmazı olarak gündemdedir.


Çünkü erken ya da zamanında bir seçimden de muhalefetin bir iktidar alternatifi olarak çıkabilmesinin, kamuoyunda inandırıcı olmasının birinci koşulu HDP’nin varlığıdır!

Bir yandan Cumhur İttifakı muhalefeti ‘HDP=PKK’ korkuluğu ile sıkıştırırken öte yandan da Kürt sorununu devletin geleneksel ‘Ezerek çözme’ stratejisinin genleriyle malul olmaları ‘HDP’nin kapatılmasına karşıyız’ iddiasını bir ‘laf’ olmanın ötesine taşıyamamaktadır.

Bu da ‘HDP’nin kapatılmasına karışıyız’ demeyi her partinin kendi sesi olarak kalması gibi tek adam yönetimine karşı olmalarını da ‘hoş’ ama sahada bir karşılığı olmayan ‘boş laf’a indirgemektedir.

İhsan Çaralan’ın yazısı

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