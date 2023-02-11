İhsan Çaralan: Halkın dayanışmayı büyüterek birleşmesi

CHP, İyi Parti ve HDP Mecliste yapılan oylamada OHAL ilanına “hayır” diyerek tek adam yönetiminin oyununa gelmeyeceklerini gösterdi.

Eğer iktidar OHAL’i gerçeklerin üstünü örtmek, muhalif güçlerin ve halkın temel hak ve özgürlüklerini kısıtlamak için kullanır, seçim sürecini OHAL ile kendi lehine olacak biçimde kullanmaya kalkarsa bu sefer bunun faturasının eskisinden daha ağır olacağı görülmektedir.

Evet sorun çok, büyük mücadelede çok büyük zorluklarla karşı karşıya kalınacak. Ama halkın dayanışmayı büyüterek birleşmesi bu felaketi de alt edecek gücü yaratacaktır!

Depremin ilk saatlerinden itibaren deprem bölgesine koşması, beklenenden bile fazla yardım göndermeyi başarmasıyla kendisini ortaya koyan halk inisiyatifi bunun işaretidir.

İhsan Çaralan’ın yazısı