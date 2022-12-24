İhsan Çaralan: Erdoğan, kesenin ağzını patronların istediği kadar açabildi

Gıda, barınma, temizlik, giyim kuşam, ulaşım, enerji gibi asgari ücretlinin tüm ücretini alıp götüren en zorunlu ihtiyaçlarındaki fiyat artışının yüzde 100-200’leri de aştığı dikkate alındığında işçilerin açlık sınırında bir asgari ücrete mahkum edildiği açıkça ortaya çıkmaktadır. Hele de asgari ücretin kasım ayında 7 bin 886 TL olan ve martta yeni belirlenen asgari ücretin de üstüne çıkacağı gerçeği, işçinin açlık sınırında bir asgari ücrete mahkum edildiğini şimdiden göstermektedir.

Böylece söz konusu olan asgari ücret olduğunda Cumhurbaşkanının patronların çizdiği sınırın ötesine geçemeyeceği bir kez daha görüldü. Ancak bundan ders almamış “muhalif iktisatçılar”, sermaye muhalefetinin siyaset ve medyadaki (sosyal medyadaki) sözcülerinin önemli bir bölümü, özeti “Erdoğan seçimde asgari ücretlinin oyunu almak için asgari ücretliyi paraya boğacak”şeklindeki propagandaları boşa düşmüş olmasına karşın Erdoğan’dan umutlarını kesmiyorlar! Ki, daha şimdiden, “Evet, Erdoğan şimdi beklenen zammı yapmadı ama mart ya da nisan ayında asgari ücrete bir zam daha yaparak asgari ücretlinin oyunu almak isteyecek”propagandasına başlamış bulunuyorlar.

İhsan Çaralan’ın yazısı