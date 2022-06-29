İhsan Çaralan: Erdoğan, enflasyonla mücadeleyle ilgili hiçbir önlem açıklamama tutumunu sürdürdü

Üç hafta önce “Bizde başka ülkelerdeki gibi enflasyon yok hayat pahalılığı var” diyen Erdoğan bu iddiasından vazgeçerek, enflasyona enflasyon dedi! Demekle de kalmadı; “Her ne kadar aldığımız tedbirlerle sistemi yeniden dengeye oturtmuş olsak da özellikle enflasyondaki yükselişin yükünü bir müddet daha omuzlamak durumunda kalacağımız açıktır. ‘Men sabera zafera’ (Zafere kadar sabır) anlayışıyla milletimizden biraz daha sabır bekliyoruz. İnşallah 2023’ün şubat, mart aylarından itibaren enflasyonu yeniden makul ve hızla daha da aşağılara indirebileceğimiz bir seviyeye çekmiş olacağız” dedi. Enflasyonla mücadele için hiçbir şey söylemeyen Erdoğan’ın enflasyon altında ezilen, mutlak açlıkla cebelleşen halka tek somut vaadi “Biraz daha sabır”dan ibaret oldu!

Enflasyonun 2023 martından itibaren (seçimden önce) “makul seviye”ye ineceği iddiasını yineleyen Erdoğan, enflasyonla mücadeleyle ilgili hiçbir önlem açıklamama tutumunu da sürdürdü.

Tabii Erdoğan, enflasyonun “makule” düşeceğini söylerken makulün 3 mü 10 mu, 50 mi, yoksa 100 mü olduğunu söylemedi ama, enflasyon etrafında söylediklerine bakılınca enflasyonla mücadele diye bir sorununun olmadığı hatta olmayacağını da bir kez daha açıkça ifade etmiş oldu.

İhsan Çaralan’ın yazısı