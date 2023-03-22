İhsan Çaralan: Erdoğan çok çaresiz

“Cumhur İttifakını genişletme girişimlerinin arkasından Erdoğan’ın elinde ne kamıştır?”

Elbette her şeyden önce Erdoğan’ın çok çaresiz olduğu açıkça ortaya çıkmıştır. HÜDA PAR bile milletvekili seçimi için uzun uzun pazarlık yapmaya devam edebiliyor. Dahası HÜDA PAR’ın milletvekili seçiminde Cumhur İttifakıyla seçime katılmayabileceği belirtiliyor.

Erdoğan Yeniden RP’nin bütün isteklerini kabul etmiştir. Ama buna karşın Yeniden RP yönetimi, Erdoğan’ın ittifakına girmeyi reddetmiştir.

En gerici odaklarla görüşmelerde gündeme gelen 6284 sayılı Yasa’nın kaldırılmasını AKP’nin kabul ettiğinin ortaya çıkmasından beri yapılan tartışmalardan anlıyoruz ki, bu ittifak görüşmeleri özellikle AKP içinde ve ona oy veren kadınlar arasında derin bir hoşnutsuzluk yaratmıştır. Ayrıca HÜDA PAR’la yapılan görüşmelerin AKP içinde hoşnutsuzluk yarattığını gösteren işaretler de vardır.

Ama Mehmet Şimşek’in “Ekonominin başına geçme” teklifini reddetmesinin AKP içinde “travma” etkisi uyandıracağı belirtilmektedir.

Cumhur İttifakının genişletilmesi girişimlerinden Erdoğan’ın elinde kalan yeni sorunlar, kendi partisi içinde tartışmalar çıkarmak olmuştur!