İhsan Çaralan: Diyarbakır operasyonu açıkça bir seçim operasyonu

Muhalefeti sindirme amacıyla bir adım daha atıldı. Dün sabahın erken saatlerinde Diyarbakır merkezli olarak başlatılan ve bölgedeki il ve ilçe merkezinde bir operasyon başlatıldı. Avukat, gazeteci, sanatçı, kitle örgütü yöneticisi, siyasetçi 200’e yakın kişi gözaltına alındı.

HDP Milletvekili Tayyip Temel’in belirttiği gibi bu operasyon açıkça bir seçim operasyonudur!

Çünkü seçime 18 gün kala bölgede halkın hangi doğrultuda tutum alacağına dair sözlerini ve tutumlarını dikkate alacağı kişi, örgüt ve çevreleri hedef alan bu kapsamlı operasyonun hukuki hiçbir gerekçesinin bulunmadığı herkesin anlayabileceği bir gerçektir. Çünkü gözaltına alınan kişiler, yıllardır toplumun gözü önünde olan, mesleklerini yerine getirirken aynı zamanda halkın sorunlarını da kendi sorunları yapmış, bu nedenle de halkın fikirlerine tutumlarına değer verdiği kişilerdir. Dolayısıyla bu kişilerin böyle bir zamanda, seçime 18 gün kalmışken gözaltına alınması bölge halkını sindirme, “Eğer bu iktidara oy vermezsek bize huzur vermeyecek” duygusunu güçlendirme amaçlı bir operasyon olduğunu anlamak için ülkede olup biteni biraz anlamak yeterlidir.

İhsan Çaralan’ın yazısı