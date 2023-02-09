İhsan Çaralan: Devletin her imkanı seferber edildi mi?

Deprem bütün diğer doğal felaketlerden daha yıkıcı ve daha geniş kitleleri etkileyen bir afet olagelmiştir.

Bugüne kadar böyle büyük depremlerde daha ilk saatlerden itibaren sahaya ilk çıkan asker olmuştur. Çükü enkaz altında kalan insanların kurtarılmasına ihtiyaç olan asgari bilgiye sahip, disiplinli bir biçimde çalışacak, enkaz kaldırmak için kışlık çadırlardan sahra hastanelerine yüzlerce, binlerce kişiye anında sıcak yemek verebilecek imkanlara sahiptir. Dahası kamyon, vinç, helikopter, gemi,…gibi pek çok araç gerece sahip olarak asker, arama kurtarmada ilk yardım, geçici barınma merkezleri oluşturmaya kadar her tür yardımı yapacak kapasiteye sahip en organize güçtür.

Bu yüzden de son yıllara kadar büyük bir deprem söz konusu olduğunda depremde sahaya ilk çıkan askerler olmuştur. Ama bu büyük depremde asker, binlerce insan her türlü yardıma muhtaçken, enkaz altından bizi kurtarın çığlıkları yükselirken kışladan olup bitenleri seyreder durumda bırakılmıştır.

İhsan Çaralan’ın yazısı