İhsan Çaralan: Cumhur ittifakı büyüdükçe küçüldü mü?

Cumhur İttifakı, AKP, MHP, BBP olarak sürdürdüğü ittifakına, son günlerde HÜDA PAR ve Yeniden Refah Partisini (YRP) ekleyerek beş partili bir ittifaka dönüştü. Üçlü ittifakın beşli hale gelmesi dikkate alındığında Cumhur İttifakı büyümüş görünüyor. Peki, ittifak partisi sayısının 3’ten 5’e çıkması kendisine oy verecek seçmen tabanını genişletmiş midir?

Anketler HÜDA PAR’ın 100-150 bin destekçisi ve YRP’nin yüzde 1-1.5’lik bir desteği oluğunu gösterdiğine göre, Cumhur İttifakı tabanını yarım milyon dolayında artırdığı söylenebilir.

Ama bu ittifak genişleme tartışmaları içindeki gelişmeler dikkate alındığında gerek AKP ve MHP gerekse YRP içindeki gelişmeler Cumhur İttifakına dahil olan partilerin katılımlarının Erdoğan’a verilecek oyları artırdığını göstermemektedir.

İhsan Çaralan’ın yazısı