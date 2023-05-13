İhsan Çaralan: Çekilirken de millet ittifakını suçladı

Seçime üç gün kala Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesi sürpriz bir gelişme oldu.

Son haftalarda sosyal medya üstünden yapılan sert eleştiriler ve en son İnce ile ilgili olduğu iddia edilen bir “kaset”in ortaya çıktığı iddiaları arkasından seçime üç gün kala Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’nin adaylıktan çekildiğini açıklaması herhalde sürpriz bir gelişme oldu.

İnce, çekilme nedenini, “Seçimi kaybettiklerinde bütün suçu bize atacaklar. Bir gerekçeleri kalmasın. Yoksa bütün suçu bize atacaklar! Bunu memleketim için yapıyorum” diyerek açıkladı. Yani her zaman yaptığı gibi çekilirken de Millet İttifakını suçladı.

Erdoğan, İnce’nin çekilmesini, “Doğrusu üzüldüm. Keşke bu yarış sonuna kadar böyle devam etseydi”, “Bay bay Kemal bir rakibini daha kasetle saf dışı bıraktı!” diye karşılarken Kılıçdaroğlu ise İnce’yi, “Eski kırgınlıkları, dargınlıkları bir kenara bırakalım artık” diyerek “Türkiye’nin sofrasına” çağırdı.