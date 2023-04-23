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Yaramazlara biraz batar!

İhsan Çaralan: Bayram, provokasyon gününe dönüştürüldü

Geleneksel olarak insanlar arasında barışmanın, hoşgörünün günü sayılan Şeker Bayramı, tek amacını iktidarda kalmaya indirgemiş bulunanlar tarafından bir provokasyon gününe dönüştürüldü.

Bayramın birinci günü, Adıyaman’da depremzedelerle bir araya gelen Millet İttifakının Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, mezarlıkta dua ettiği sırada sözlü saldırıya uğradı.


Adıyaman Belediye Mezarlığında imamın kalabalığı “Fatiha okumaya” çağırmasının arkasından mezarlığa organize olarak geldiği belirlenen 5-6 kişilik grubun içinden birisi Kılıçdaroğlu’nu kastederek “Bu Fatiha okumayı bilmiyor ki, sen buna neden Fatiha okutturuyorsun?” dedi.

Günün ilerleyen saatlerinde Kâhta’da halka hitap etmek için giderken Samsat’ta Sahabe Safvan Bin Muattal Türbesi’ne ziyaretinde Kılıçdaroğlu’nun içinde olduğu CHP’lilere 5-10 kişilik bir grup saldırmak istedi. Gruptan birisi “Kılıçdaroğlu’na burada yer yok”, “Türbeyi kirletiyorsunuz” diyerek saldırı girişiminde bulundu. Korumalarla saldırganlar arasında arbede yaşandı. Kılıçdaroğlu ve CHP heyeti Kâhta programını iptal ederek Ankara’ya döndü.

İhsan Çaralan’ın yazısı

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