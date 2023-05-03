İhsan Çaralan: 1 Mayıs’ta pankartlara ve sloganlara yansıyanları iki başlık altında toplayabiliriz

2023 1 Mayıs’ı ülkemizde, depremin yarattığı henüz çok taze olan ağır travmaya, iktidarın seçimi provoke etme girişimlerinin yarattığı dikkat dağıtıcı girişimlere karşın hiç kuşkusuz son yılların en yaygın ve kitlesel 1 Mayıs’ı olarak gerçekleşti.

Alanlarda yapılan konuşmalara, kortejlerde taşınan pankartlara ve atılan sloganlara yansıyanları şöyle iki başlık altında toplayabiliriz:

1- İşçilerin ve emekçilerin insanca yaşama ve çalışma koşulları etrafındaki talepler ile sendikal örgütlenmenin, grev hakkının önündeki engellerin kaldırılmasından işçi güvenliği ve güvencesine kadar sınıfsal talepler.

2- Tek adam rejiminin uygulamalarına yönelik tepkilerin ifade edilmesi ve iki hafta sonraki seçimin tek adam rejimine son vermenin yolunu açacak bir seçim olduğuna ve bu doğrultuda tutum alınması gerektiğine dikkat çeken, seçimde bu doğrultuda tavır alınmasına dair yapılan çağrılar.

İhsan Çaralan’ın yazısı