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Yaramazlara biraz batar!

İhaleye fesat karıştıkları gerekçesiyle 87 kişi adliyede: Devleti 60 milyon TL zarara uğratmışlar

Adana’da, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ihalelerine fesat karıştırdıkları ve devleti 60 milyon TL zarara uğrattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 200’e yakın şüpheliden 87’si adliyeye sevk edildi.

Fotoğraf: DHA

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün açtığı ihalelere fesat karıştırıldığını belirledi. Operasyon için harekete geçen ekipler, belirlenen adreslere 14 Ekim’de şafak vakti eş zamanlı baskın düzenledi.


Aralarında lider konumunda olduğu belirtilen T.B., dört gün önce görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü V.D. ile açığa alınan yardımcıları ve kamu müteahhitlerinin bulunduğu 200’e yakın şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden bir kısmı serbest bırakılırken, 87 kişi ise geniş güvenlik önlemleri alınarak adliyeye sevk edildi.

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