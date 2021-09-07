Iğdır’daki küçük akbabaların sayısı belirlenecek

Dünyada yaşayan 14 akbaba türünden dördünün yaşadığı Iğdır’da küçük akbabaların popülasyonu, Iğdır Üniversitesi tarafından yapılacak çalışmalarla belirlenecek.

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Atıkları yiyerek doğal dengeyi sağladıkları için ‘doğanın çöpçüleri’ olarak nitelendirilen ve genellikle doğadaki leşlerle beslenen akbaba türlerinden dördü Iğdır’ın Tuzluca ilçesindeki çorak arazilerde yaşıyor. Bu türlerin içinde en fazla görülen küçük akbabalar Iğdır’daki kuş gözlemcilerinin ilgisini çekiyor. Küçük akbabalar, ağırlıklı olarak insan hareketliliğinin az olduğu Ermenistan sınırındaki bölgelerde yaşıyor.



Yöredeki akbabaların sayılarını belirlemek için kolları sıvayan Iğdır Üniversitesi Kuş Merkezi (KUŞMER) Müdürü Emrah Çelik, AA muhabirine konuştu.

Önemli bir tür olan bu kuşların yaşadıkları bölgeyi bir nevi leşlerden gelen hastalıklardan da koruduğunu aktaran Çelik şunları söyledi: “Burada yaşayan türler sakallı, küçük, kızıl ve kara akbabadır. Bölge için, Iğdır için önemli türler arasında küçük akbaba türü yer almakta. Tuzluca ilçesinde yaptığımız periyodik gözlemlerle türü her gittiğimizde gözlemleyebiliyoruz. Gelecekteki çalışmalarla türün popülasyon durumunu belirleyeceğiz.”

Çelik, bölgedeki küçük akbabaların sayısını belirlemenin zor olduğunu ve uzun bir çalışma süreci gerektirdiğini belirterek şöyle devam etti: “Avrupa’daki nesli tehlike altında ama küçük akbabanın Türkiye’deki popülasyonu şu an iyi durumda. Bu türü gözlemlemek ve koruma altına almak bölge için önemlidir. Kuş gözlemcileri için önemli bir tür. Kaçak avcılık, çöplere başıboş atılan zehirli yiyecekler, etler türün popülasyonunun azalmasına yönelik etki etmekte.”

Bölgenin kuş zenginliğiyle bilindiğini aktaran Çelik, kuş gözlemcilerini davet etti.