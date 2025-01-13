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Yaramazlara biraz batar!

İGA 'kayıp bagaj satışı' dolandırıcılığına karşı uyardı

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, sosyal medyada cüzi fiyatlara ‘kayıp bagaj satışı’ paylaşımlarının dolandırıcılık amaçlı olduğunu duyurdu.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

İGA ‘kayıp bagajların cüzi fiyatlarla satıldığı’ yönündeki paylaşımlara itibar edilmemesini istedi.


Açıklama şöyle:

“Son zamanlarda çeşitli sosyal medya hesaplarında, İGA İstanbul Havalimanı adı kullanılarak kayıp bagajların cüzi fiyatlarla satışa sunulduğuna dair yanıltıcı paylaşımlar yapılmaktadır.

Bu tür içerikler, genellikle sahte internet sitelerine yönlendirme yaparak yolcularımızı dolandırmayı amaçlamaktadır.

Güvenilir olmayan internet sitelerine giriş yapmaktan kaçınmanızı ve bu tür paylaşımlara itibar etmemenizi önemle hatırlatırız.

Şüpheli reklam veya bağlantıları ist@igairport.aero adresine iletmenizi rica ederiz.”

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