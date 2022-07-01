İETT’nin ihalesine tek teklif Koç’tan

Koç Holding’e ait Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi AŞ., İETT’nin 378 milyon liralık 60 adet elektrikli minibüs alım ihalesine tek teklif veren şirket oldu.

Şirket, Kamuoyu Aydınlantma Platformu’nda (KAP) yayımladığı bilgilendirmede ihalenin henüz sonuçlanmadığını da belirtti.

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Koç grubunun şirketlerinden Otokar, İETT’nin bedeli 378 milyon lira olan 60 adet elektrikli minibüs alımı ihalesine 30 Haziran’da teklif verdi.

Otokar’ın açıklamasında, ihaleye başka şirketin katılmadığı belirtildi: “İETT Genel Müdürlüğü’nün açmış olduğu, 60 adet elektrikli tip minibüs alımı, gerekli şarj üniteleri temini ve araçların 2 yıllık bakımını içeren ihalede tek teklif tarafımızdan verilmiş olup, bu durum ihalenin sonucunun kesinleştiği anlamına gelmemektedir.”

İhale sonucunun kesinleşmesi için, Kamu İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde, alıcı kurum tarafından teklifin anlamlı bulunarak sözleşme imzalanmasına ilişkin davet mektubunun gelmesi beklenecek.