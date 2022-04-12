İETT şöförü, 75 yaşındaki yolcuyu dövdüğü gerekçesiyle tutuklandı

İstanbul’un Fatih ilçesinde, 75 yaşındaki Kadir Şahin’i döverek bayılttığı iddiasıyla gözaltına alınan İETT otobüsü şoförü Alaaddin M. tutuklandı.

Fotoğraf: DHA

AA’nın haberine göre Kocamustafapaşa Mahallesi’nde ayakkabı boyacılığı yapan Kadir Şahin, dün akşam Esenler’deki evine gitmek için Fındıkzade durağından 33Y Eminönü-Yüzyıl otobüsüne bindi.

Otobüs şoförünün aracın arkasına doğru ilerlemesini istemesi üzerine Şahin’le sürücü Alaaddin M. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine ikili arasında çıkan kavgada saldırıya uğrayan Şahin, otobüste bayıldı. Diğer yolcuların müdahale ettiği Şahin, darp raporu alıp polis merkezine başvurarak sürücüden şikayetçi oldu.

Gözaltına alınan Alaaddin M., emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi’ne götürüldü. Soruşturma savcılığının nöbetçi hakimliğe sevk ettiği şüpheli, buradaki ifadesinde İETT şoförü olduğunu söyledi.

Elinde pet şişe olduğunu, müştekinin şişeyi fırlatmaya kalktığını bu sırada elinin, müştekinin burnuna çarptığını belirten Alaaddin M., şunları dedi: “Burnunda sanırım yara varmış. Karşı tarafın özrünü görmedim, özürlü değildi. Ona vurmadım, elimi dahi kaldırmadım. Karşı taraf babama ağır ithamlarda bulundu. Şahıs araçta bayılmadı, dışarıda bayıldı. Ben de sonradan pişman oldum. Serbest bırakılmak istiyorum.”

İstanbul 3’üncü Sulh Ceza Hakimliği, Alaaddin M.’nin ‘beden bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı yaralama’ suçundan tutuklanmasına karar verdi.