İETT akıllı yazılımı tanıttı: Uykusuzluk ve dikkat dağınıklığını tespit edecek

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) şoförün uykusuzluk, yorgunluk ve dikkat dağınıklığı gibi durumlarını anlık tespit edebilen akıllı yazılımı tanıttı.

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AA’nın haberine göre dijital dönüşüm kapsamında İETT Kağıthane Garajı’nda tanıtılan, sesli uyarı veren cihazla şoförün duygu durum analizi, uykusuzluk, yorgunlukla dikkat dağınıklığı durum tespiti yapılarak, olası kazaların önüne geçilmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

İETT Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Şeref Can Ayata, bu kapsamda kamera güvenlik sistemlerini, şoförün duygu durum analizini yapan ‘DSM’ altyapısını, yolculuğun yoğunluğunu tespit eden yolcu sayma kameralarını, görüntülü görsel yolcu bilgilendirme ekranlarını ve sesli yolcu bilgilendirme altyapısını hayata geçirdiklerini söyledi ve ekledi: “Biz, bu altyapı ile şoförlerimizin istenmeyen hallerini otomatik olarak tespit edebiliyoruz.”

Telefonla konuşma, emniyet kemeri takmama, dikkati yola vermeme ve uykulu olma hali gibi durumları otomatik tespit ettiklerine dikkati çeken Ayata, “Bu altyapı, aracın frenlemesine ve dümenlemesine müdahale edebilecek bir altyapı değil. Bu yapay zeka teknolojisiyle çalışan bir tespit altyapısı” dedi.