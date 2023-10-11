İddia: Mısır saldırıyı üç gün önce İsrail’e bildirmişti

ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Michael McCaul, Mısır’ın saldırı konusunda İsrail’i önceden uyardığını bildirdi.

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Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları 7 Ekim sabahı İsrail’e ‘Aksa Tufanı‘ adlı kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar yerleşim yerlerine girmişti.

Hamas’a karşı savaş ilan edip ‘Demir Kılıçlar’ harekatını başlatan İsrail de Gazze Şeridi’ni günlerdir yoğun biçimde bombalıyor. Kara harekatı da an meselesi.

DW Türkçe’nin haberine göre ABD Temsilciler Meclisi’nden Michael McCaul, Hamas’ın İsrail’e yönelik saldırılarından üç gün önce, Mısır’ın İsrail’i böyle bir saldırı olabileceği konusunda ikaz ettiğini söyledi.

“Mısır’ın saldırıdan üç gün önce İsrail’i uyardığını biliyoruz. Çok fazla ayrıntılara girmek istemiyorum ama bir uyarı yapıldı. Ancak hangi seviyede yapıldı? Sorulması gereken sorunun bu olduğunu düşünüyorum” diyen Cumhuriyetçi McCaul, Hamas’ın söz konusu saldırıyı uzun süredir, belki de bir yıldır planladığını dile getirdi.