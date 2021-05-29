İddia: Hadise’nin Eurovision kıyafeti nedeniyle TRT ve hükümet ‘sorun’ yaşamış

Milliyet gazetesinin magazin yazarı Ali Eyüboğlu, Hadise’nin 2009’daki Eurovision şarkı yarışmasında giydiği kıyafet nedeniyle TRT ve hükümet arasında sorun yaşandığını savundu. İddiaya göre bu nedenle TRT bir daha yarışmaya kadın şarkıcı göndermedi.

Türkiye, 2013 yılından bu yana Eurovision’a katılmıyor. TRT, yarışmayı veto etme kararını ‘oylama sistemindeki haksızlıklar‘ olarak ifade ediyor.

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Milliyet yazarı, 24 Mayıs’ta YouTube’da yayınlanan ‘Magazin Noteri’ programında (Videoda 3:45’ten itibaren), Hadise’nin 2009’da Rusya’nın başkenti Moskova’da dördüncü olduğu yarışmayı gündeme getirdi.

Eyüboğlu, Hadise’nin kıyafeti nedeniyle hükümet ile TRT arasında ‘büyük sıkıntı’ yaşandığını ifade etti.

Eyüboğlu şunları kaydetti: “Türkiye bugün Eurovision’a katılmıyorsa birinci darbeyi Hadise’den yemiştir, olaylardan. O zamanın TRT genel müdürü bana bizzat anlattı; Hadise’nin giydiği olay kıyafet nedeniyle TRT yönetimiyle ve iktidar arasında o dönem büyük sıkıntılar yaşandı. Sonrasında bir daha kadın şarkıcı göndermeme kararı aldı TRT de.”



Türkiye, 2010’da Manga’yı, 2011’de Yüksek Sadakat’i, 2012’de ise Can Bonomo’yu yarışmaya yollamıştı.

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Öte yandan Hadise, haberler üzerine Twitter hesabından yarışmadaki performansını paylaştı: