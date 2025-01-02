İdama mahkum edilmişti: Zimbabve lideri ölüm cezasını kaldırdı

Bağımsızlık savaşı sırasında idama mahkum edilen Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa ölüm cezasını kaldırdı.

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Euronews Türkçe‘nin haberine göre kararla 60 mahkumun idam cezası hapse çevrildi.

Mnangagwa 1960’lardaki bağımsızlık savaşı sırasında bir treni havaya uçurduğu gerekçesiyle idam cezasına çarptırılmış, ceza 10 yıl hapse çevrilmişti.

2017’den bu yana idam cezasına karşı olduğunu açıkça ifade eden Zimbabve lideri, birçok ölüm cezasını müebbet hapse çevirmişti.

Zimbabve’de en son idam cezası 2005’te infaz edilmişti.

Af Örgütü kutladı

Uluslararası Af Örgütü kararı kutladı.

İnsan hakları örgütü X’ten yayınladığı bir mesajda bu adımı ülke için ‘büyük bir ilerleme’ ve ‘zalimane, insanlık dışı ve aşağılayıcı cezaların sona erdirilmesinde önemli bir kilometre taşı’ olarak niteledi.

Örgüte göre karar ‘bölgedeki kölelik karşıtı hareket için bir umut ışığı.’

Diğer Afrika ülkelerinde durum ne?

Kenya, Liberya ve Gana gibi diğer Afrika ülkeleri de yakın zamanda idam cezasının kaldırılması yönünde ‘olumlu adımlar’ attı ancak henüz bunu yasalaştırmadı.

24’ü Afrika’da olmak üzere dünya genelinde 113 ülke ölüm cezası tamamen kaldırmış durumda.

Gruba göre 2023’te dünya çapında 1200’e yakın bilinen infaz yapıldı.

Bilinen tüm infazların neredeyse yüzde 90’ı İran ve Suudi Arabistan’da kaydedildi.

Bu iki ülkeyi Somali ve ABD izledi.