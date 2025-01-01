Kongo’da ‘orduda disiplin’ için 13 askere idam cezası

Afrika ülkesi Kongo’da askeri mahkeme ‘orduda disiplini sağlamak’ amacıyla 13 askere idam cezası verdi.

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Kongo güçleri yaklaşık üç yıldır Ruanda destekli isyancı bir grup olan M23’le (23 Mart Hareketi) mücadele ediyor.

Ülkenin Kuzey Kivu eyaletinin Lubero kasabasında salı çatışmalar alevlendi, buna karşılık Kongo askerleri mevzilerini terk etti.

Euronews‘ün haberine göre askeri mahkemeye çıkarılan 24 askerden 13’üne idam cezası verildi.

Dört askerse iki ila 10 yıl arasında hapis cezasına çarptırıldı.

Altı asker beraat ederken, birinin davasıysa daha fazla soruşturma için ertelendi.

Askeri savcı Kabala Kabundi duruşmaların amacının ‘orduyla halk arasındaki güvenin yeniden tesis edilmesine yardımcı olmak’ olduğunu söyledi.

Suçsuz olduklarını savunan askerlerin karara itiraz için beş günleri var.

Sanıklardan birinin avukatı karara itiraz edeceklerini duyurdu.

‘Ders niteliğinde yargılama’

Yerel ordu sözcüsü Mak Hazukay’sa askerlerin mevzileri terk ederek ‘düşmanın ilerlemesine yardımcı olduğunu’ öne sürdü ve şöyle dedi:

“Cephede düşmanla savaşması gereken askerlerden bazıları bir tür disiplinsizlik gösterdi. İşleri yoluna koymak için bu ders niteliğindeki disiplin yargılamasını düzenlemek zorunda kaldık.”