İçkiye ÖTV zammı

İçkide uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) yüzde 7,56 artırıldı.

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Tekel Bayileri Dayanışma Derneği Başkanı Erol Dündar’ın X‘teki paylaşımına göre rakıda 1269,72 liralık ÖTV tutarı bugün itibarıyla 1365,71 liraya yükseldi.

Diken’e konuşan Dündar, ÖTV artışının içki fiyatlarını yüzde 15 zamlandıracağını söyledi.

Ekstra düzenleme olmazsa yüzde 7.55’lik ÖTV artışıyla birlikte sigaradan alınan 1,7026 liralık asgari maktu vergi yaklaşık 13 kuruş artarak 1 lira 8312 kuruşa yükselecek.

Bir paket sigaranın asgari maktu vergi tutarıysa 34,05 liradan 36,62 liraya çıkacak.

Asgari maktu vergi tutarı satış fiyatı ne olursa olsun paket başına alınan vergi miktarını gösteriyor.

Bu en az 2,5 liralık zam demek.

Ancak Dündar’a bu fiyatları 4 ile 5 lirada artırabilir.



