İçki ömrünüzden kaç yıl alıyor?

Yeni bir çalışmaya göre haftada sekiz veya daha fazla içki içen kişiler hiç içmeyenlere göre 13 yıl az yaşıyor.

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İçkinin en az yedi farklı kanser türüne yakalanma riskini artırdığı, uykuyu bozduğu ve ruh sağlığına zarar verdiği biliniyor.

Neurology dergisinde yayınlanan yeni bir çalışmada araştırmacılar, haftada sekiz veya daha fazla içki içen ağır içicilerin içmeyenlere göre ortalama ’13 yıl daha erken’ öldüğünü buldu. Geçmişte ağır içici olanlardaysa daha fazla bilişsel gerileme ve beyin hasarı tespit edildi.

Brezilya’daki Sao Paulo Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden çalışmanın yazarı Alberto Fernando Oliveira Justo “Aşırı içki tüketimi, artan sağlık sorunları ve ölümle bağlantılı önemli bir küresel sağlık sorunu” dedi.

İçki içmek beyni nasıl etkiliyor?

Araştırmacılar ortalama ölüm yaşı 75 olarak belirlenin 1781 kişinin beynini inceledi. Ağır içicilerin ve eski ağır içicilerin Alzheimer’a yakalanma riski sırasıyla yüzde 41 ve yüzde 31 daha yüksek çıktı.

Beyin sağlığını etkileyebilecek yaşlanma, sigara ve fiziksel aktivite azlığı gibi diğer faktörler hesaba katıldığında, araştırmacılar, ağır içicilerin hiç içmeyenlere kıyasla vasküler beyin lezyonlarına maruz kalma olasılığını yüzde 133 daha yüksek tespit etti.

Bu olasılık eski ağır içicilerde yüzde 89 ve orta düzeyde içicilerde (haftada yedi içkiden az) yüzde 60 civarında çıktı.

Justo çalışmaya dair ayrıca şunları söyledi: “Ağır içki tüketiminin beyindeki hasar belirtileriyle doğrudan bağlantılı olduğunu ve bunun beyin sağlığı üzerinde uzun vadeli etkilere neden olabileceğini, hafızayı ve düşünme yeteneklerini etkileyebileceğini bulduk. Bu etkileri anlamak, toplum sağlığı konusunda farkındalık yaratmak ve aşırı içki içmeyi azaltmak için önleyici tedbirleri uygulamaya devam etmek açısından hayati önem taşıyor.”