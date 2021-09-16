İçişleri: Yılbaşından beri 13 ton eroin ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, polis ve jandarma narkotik birimlerince yürütülen operasyonlar sonucunda, bu yıl 13 ton eroinin ele geçirildiğini bildirdi.

Bu ayın başında Van’da operasyon düzenlenmişti. Fotoğraf: AA

AA’nın bakanlığın açıklamasından aktardığına göre uyuşturucu 1 Ocak-16 Eylül tarihlerinde 143 bin 787 uyuşturucu operasyonunu düzenlendi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bakanlığımızın emniyet ve jandarma narkotik birimlerince yürütülen operasyonlar neticesinde bu yıl 13 ton eroin ele geçirildi. Eroin miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 72 arttı.

Ayrıca 2021’de bugüne kadar yapılan operasyonlarda, 1 ton 624 kilo sentetik kannabinoid/ bonzai, 2 ton 130 kilo metamfetamin, 1 ton 924 kilo skunk, 3 milyon 15 bin 372 adet captagon, 4 milyon 422 bin 588 sentetik ecza ele geçirildi. Geçen yılın aynı dönemine göre bonzai yüzde 201, metamfetamin yüzde 5, skunk yüzde 3, captagon yüzde 162, sentetik ecza yüzde 25 arttı.“