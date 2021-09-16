Diken

Yaramazlara biraz batar!

İçişleri: Yılbaşından beri 13 ton eroin ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, polis ve jandarma narkotik birimlerince yürütülen operasyonlar sonucunda, bu yıl 13 ton eroinin ele geçirildiğini bildirdi.

Bu ayın başında Van’da operasyon düzenlenmişti. Fotoğraf: AA

AA’nın bakanlığın açıklamasından aktardığına göre uyuşturucu 1 Ocak-16 Eylül tarihlerinde 143 bin 787 uyuşturucu operasyonunu düzenlendi.


Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bakanlığımızın emniyet ve jandarma narkotik birimlerince yürütülen operasyonlar neticesinde bu yıl 13 ton eroin ele geçirildi. Eroin miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 72 arttı.

Ayrıca 2021’de bugüne kadar yapılan operasyonlarda, 1 ton 624 kilo sentetik kannabinoid/ bonzai, 2 ton 130 kilo metamfetamin, 1 ton 924 kilo skunk, 3 milyon 15 bin 372 adet captagon, 4 milyon 422 bin 588 sentetik ecza ele geçirildi. Geçen yılın aynı dönemine göre bonzai yüzde 201, metamfetamin yüzde 5, skunk yüzde 3, captagon yüzde 162, sentetik ecza yüzde 25 arttı.

Resmi araç görünümlü kamyonette 150 kilo eroin bulundu

SON HABERLER

Dokuza kadar sayabilenlerin parmak hesabı

Türkiye demokrasisinde, başlangıçtan beri süregelen yapısal bir çarpıklık var; demokrasiyi seçimden, sandıktan ibaret sanmak. Bu durumun yarattığı belli başlı sonuçlar var…

Fitch’ten ‘dolarizasyon’ uyarısı

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türk ekonomisine ilişkin yaptığı değerlendirmede, bankaların aktif kalitesinin güçlü olmasına rağmen negatif reel mevduat faizi, enflasyon baskısı ve TL’ye düşük güvenden dolayı dolarizasyonun daha da artabileceğini belirtti.

TTB’ye göre kızamık ve çocuk felci riski arttı

TTB, Covid-19 sürecinde kızamık aşılarının toplumsal bağışıklık oluşturacak düzeyde yapılamadığına dikkat çekerken çocuk felcinin dışarıdan ülkeye ithali konusunda önlemlerin alınmasının gerekliliğine vurgu yaptı.