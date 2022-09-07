Icardi, Galatasaray için İstanbul’da

Galatasaray’ın kiralık olarak anlaşmaya vardığı Arjantinli yıldız futbolcu Mauro Icardi, İstanbul’a geldi.

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Özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne gelen futbolcuyu sarı-kırmızılı taraftarlar büyük coşkuyla karşıladı.

Kulüp yetkililerince karşılanan Icardi’ye menajerliğini de üstlenen eşi Wanda Nara ve çiftin çocukları eşlik etti.

Futbolcu, kendisini bekleyen binlerce taraftara ‘üçlü’ çektirdi. Arjantinli futbolcu, taraftarların tezahüratlarına da eşlik etti.

‘Çok mutluyum’

Mauro Icardi, ayağının tozuyla, Galatasaray’a geldiği için çok mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi.

Taraftarların ilgisi için “Burada inanılmaz bir atmosfer var” diyen 29 yaşındaki santrfor, şöyle devam etti: “Burada olduğum için çok mutluyum. Şimdilik bir sezon için geldim. Büyük başarılar kazanmak amacıyla buradayım. Erden Timur’la iki aydır konuşuyoruz. Ailem ve ben burada olduğumuz için çok heyecanlıyız.”

Futbolcu ile ailesi, havalimanından özel araçla konaklayacakları otele hareket etti.

Kariyeri başarılarla dolu

Mauro Icardi, 19 Şubat 1993’te Arjantin’in Rosario kentinde doğdu.

Dokuz yaşında İspanya’nın Kanarya Adaları’nda altyapı kariyerine başlayan futbolcu, Barcelona ve Sampdoria takımlarının alt yaş kategorilerinde forma giydi.

Arjantinli futbolcu, profesyonel kariyerine ise 2012’de Sampdoria’da adım attı. İtalya temsilcisinde sergilediği performansla dikkat çeken Icardi, 2013’te Inter’e transfer oldu.

Milano temsilcisinde altı sezon boyunca skorer kimliğiyle ön plana çıkan Mauro Icardi, 2019’da satın alma opsiyonuyla kiralık olarak Paris Saint-Germain’in yolunu tuttu. Fransa ekibi, 2020’de 60 milyon avro karşılığında Arjantinli oyuncunun bonservisini aldı.

Icardi, PSG’de 2’şer kez lig ve Fransa Kupası ile bir defa Fransa Lig Kupası şampiyonlukları yaşadı. Sekiz kez Arjantin Milli Takımı’nın da formasını giydi.

Arjantinli futbolcu, 22 gol attığı 2014-2015 sezonunda Luca Toni ve 29 kez fileleri havalandırdığı 2017-2018’de ise Ciro Immobile ile İtalya Serie A’da gol krallığı yarışının zirvesini paylaştı. Icardi, 2018’de ise İtalya’da yılın futbolcusu unvanına layık görüldü.