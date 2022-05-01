İbrahim Yıldız: Müthiş bir sevgi gösterisi izledik, binlerce taraftar futbolcuları kucakladı

Gerçekten büyük gündü. Tüm şehir, stadında içinde olanlar, dışında kalanlar binler nefeslerini tutmuş bitiş düdüğünü bekliyordu. Hatta, maçın son düdüğü sanılarak yüzlerce taraftar sahaya akın etti. Beklemek zordu. Bir an önce, şampiyonluk turu atmak istiyorlardı. O an geldiğinde müthiş bir sevgi gösterisi izledik. Binlerce taraftar futbolcuları kucakladı. Sevgi yumağı dalga dalga tüm kentleri kapsadı.

En son 1984 yılında şampiyon olmuşlardı. Ahmet Suat Özyazıcı önderliğinde kendi özkaynak düzeninden gelen oyuncularla kupayı kaldırmışlardı. Şenol Güneş, Turgay, Necati, Bahatttin, Şenol Ustaömer, Lemi, Hasan Vezir, İskender, Güngör, Tuncay, Kemal’li kadro efsane olarak tarihi süslüyordu.

Ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluk turu atmak Trabzonlular için büyük anlam taşıyor.

İbrahim Yıldız’ın yazısı