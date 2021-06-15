İbrahim Varlı: Türkiye daha fazla bağımlı, daha fazla cepheye sürülmeye hazır

Bir süredir Rusya ile iş tutmanın da getirdiği reel politik gerçeklikten hareketle Türkiye’nin eski Türkiye olmadığı yönündeki tezler bolca ortalığa saçıldı.

Peki, eski Türkiye yerine bugün nasıl bir Türkiye ile karşı karşıyayız?

Ekonomik, siyasi bağımlılığın derinleştiği, bu bağımlılığın neden olduğu kırılmaların bütün bir ülkeyi esir aldığı siyasal iklimde iki küresel güç merkezi arasında adeta tahterevalli oynayan, bunun yaparken de bağımlılık ilişkilerini daha da derinleştiren bir ülke ile karşı karşıyayız.

Aylardır Washington’dan telefon gelmesini bekleyen, ABD’ye peş peşe ılımlı mesajlar gönderen Erdoğan, Brüksel’de NATO ve Batı emperyalizmine olan bağımlılığını açık bir şekilde bir kez daha teyit etti.

Türkiye eski Türkiye değil.

Daha fazla bağımlı, daha fazla cepheye sürülmeye hazır.

İbrahim Varlı’nın yazısı