İbrahim Ö. Kaboğlu: Türkiye’yi sarsan açıklamalar karşısında suskun üçlü

Demokratik siyaset alanını sürekli daraltan ve demokratik toplumu sistematik biçimde baskılayan Cumhur İttifakı, terör ve çete örgütlerine dokunmaktan çok korkuyor. Aslında korktuğu, hukuk.

Suç örgütü başı S. Peker’in, çete-siyaset ilişkisi üzerine 2 Mayıs’tan bu yana Türkiye’yi sarsan açıklamaları karşısında suskun üçlüsü: Saray+ Savcı+ Cumhur İttifakı’nın TBMM ayağı.

Her konuda muhalefet partilerine laf atma yarışına giren Saraylılar, suç örgütü lideri karşısında sus-pus…

AKP-MHP, Anayasa dışı ve hukuk dışı, darbeci ve suç örgütlerinin araştırılmasını örtüyor; gerçeklerin ve hukukun ortaya çıkmasına engel oluyor.

Bunları sistematik gündem yapma yerine, muhtemel CB aday/ları ile oyalatılan demokratik muhalefet, Cumhur İttifakı’nın Fetöcüler ve çetelerin ‘Siyasal ayakları’nı açığa çıkarmama çabası ile KHK’zedeler üzerine örttüğü örtüyü giderek kalınlaştırma ve sürekli kılma çabasını bütün olarak görmeli….

Bilimden, dünyevilikten ve Anayasadan sürekli uzaklaşan iktidarın ömrü uzadıkça hukuk korkusu derinleşiyor ve hukuk dışı alanlar çoğalarak genişliyor.

İbrahim Ö. Kaboğlu’nun yazısı