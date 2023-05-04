İbrahim Ö. Kaboğlu: Seçim hilelerine karşı dayanışma halkaları oluşturulmalı

Millet İttifakı ve demokrasi bileşenleri, Anayasa ve demokrasi dışı uygulamaların ötesinde olası seçim hilelerine karşı dayanışma halkaları oluşturmalı. Bu süreç, doğru bilgi-dayanışma-direnme hakkı üçlüsünü kapsamına almalı.

Doğru bilgi: Konusu suç teşkil eden resmi dezenformasyon, nefret, tehdit ve şiddet kullanmaya özendirme dili, toplumsal barışı tehdit ediyor. Bu nedenle, özgür siyasal kamuoyu oluşumu için doğru bilgi yayma gereği yaşamsal.

Dayanışma: Demokrasi yolunda CHP ve Millet İttifakı öncülüğnde Yeşil Sol Parti dahil bütün siyasal güçlerin söylem ve eylemde dayanışma halkalarını pekiştirmesi pek acil.

Direnme: Sandık süreci uyanıklığı ve sahiplenmesi yetmez, direnme tasarımı da yapılmalı. Anayasal ve siyasal darbelerin, kontrollü e-muhtıra ve silahlı darbelerin, komplo ve kumpasların, kolektif kıyımların “mimarları“!, halk düşmanlığı ve savaş çığırtkanlığı ile meşgul. Sokak saldırıları da artmaya başladı. Unutmayalım: baskıya ve hukuk dışılığa karşı son çare olarak ‘direnme hakkı’nın en güçlü dayanağı İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi. Bunu da tartışmak, toplumsal beka sorunu.

İbrahim Ö. Kaboğlu’nun yazısı