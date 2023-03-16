İbrahim Ö. Kaboğlu: Ancak seçim kaygısıyla açıklanabilir

Şöyle ki; bölgesel deprem, örneğin Artvin ve Muğla, Edirne ve Hakkari yurtlarını boşaltmayı ne ölçüde gerekli kılar? Ya da, Ankara, İstanbul ve İzmir üniversiteleri öğrencilerinin yüzde kaçı yurtlarda kalmakta? Bu nedenle, deprem illeri dışındaki üniversiteler açık tutularak hibrid (karma) usul ile öğretim üyesinin hazır bulunan öğrencilere verdiği dersleri, uzaktan katılma da açık tutmak, en rasyonel çözüm olacaktı.

Bugünkü uygulama ise, on milyona yakın genci evlerine kapattığı gibi, barınaksız depremzedeleri, uzaktan katılımdan da alıkoymakta. Yaklaşık 13 milyon yurttaşın etkilendiği deprem bahanesiyle, sayıları on milyona yaklaşan gençliği evlerine kapatmak, ancak seçim kaygısı ile açıklanabilir: Gençleri birbirinden soyutlamak.

Üniversite gençliğini kamusal etkinlikten alıkoymak, demokratik toplumu bastırarak seçimlere giden yolda serbest kamuoyu oluşumunu engelleme amaçlı.

İbrahim Ö. Kaboğlu’nun yazısı