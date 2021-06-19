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Yaramazlara biraz batar!

İbrahim Kiras: ‘Sokaktaki adamın’ öfkesi üzerinde ‘siyasi sörf’

Bugün özellikle toplumun güvenliğini ve hukukun işleyişini sağlamakla mükellef olan hükümet üyelerinin sokağa verdikleri mesajlar en hafifinden sorumsuzluk eseri.

HDP kurumsal olarak veya bazı HDP’liler bireysel olarak suç işliyorlarsa bunun gereğini yapması gerekenler, yani yargıyı ve ilgili devlet kurumlarını çalıştırması gerekenler, bunu yapmak yerine ‘sokaktaki adamın’ öfkesi üzerinde ‘siyasi sörf’ yapmayı yeğliyor ve bunu da vatanseverlik diye pazarlıyorlarsa karşımızdaki sorunun mahiyeti farklılaşmış demektir.


Yasal bir siyasi partinin il binasında çalışan masum bir insanın canını almayı vatanseverlik ve ‘terörle kişisel mücadele’ olarak görebilecek kişileri cesaretlendiren tutumlar hiçbir şart altında hoş görülemez.

İbrahim Kiras’ın yazısı

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