İbrahim Kiras: Sezen Aksu Türkiye’dir

Bir düşünelim, popüler müzisyenler neden popüler? Erkin Koray, Cem Karaca gibi isimler niye dün olduğu gibi bugün de bu kadar çok seviliyor? Eğitimleri itibarıyla daha ziyade yüksek sanatın verimlerinden beslenen entelektüeller de dahil olmak üzere toplumun her kesiminin paylaştığı ortak duyguları dile getirebildikleri için.

Sezen Aksu’nun bu ülkede her evin kızı, her gencin ablası, her dertlinin yakın arkadaşı gibi benimsenmesi de bu yüzden: Şarkılarında hepimize ait bir şeyler anlatıyor oluşundan… Söylediklerinin içimizdeki dünyalara ayna olmasından ve hepimizin bir yanını temsil etmesinden…

Her birimizin mutluluğunu, sevincini, aşkını, acısını, kederini, kahrını dile getiren, her birimizin hayatının bir parçasını oluşturan duyarlıklardır bu şarkılar.

Bu anlamda “Ortalama Türk İnsanı” bence Sezen’in şarkılarındaki duyguların yüreğinde karşılık bulduğu kişilerdir. Ve bizi millet yapan ortak taraflarımızdan biri işte o duyguların dünyasıdır. Onun için Sezen Aksu Türkiye’dir.

İbrahim Kiras’ın yazısı