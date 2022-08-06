İbrahim Kiras: Kimilerine göre soru hırsızlığından ziyade beceriksizlik

Türkiye’de yüz binlerce genç insanın gelecek ümitlerini temsil eden KPSS sorularının bir dershanenin yayınladığı dergide örnek sınav sorusu olarak yer alması son yılların en vahim skandallardan biri.

Geçmiş yıllarda FETÖ’nün yaptıklarını fena halde hatırlatan düşündürücü bir olay bu. Haddizatında toplumun çoğunluğu bunun geçmişteki örneklerine benzer bir soru hırsızlığı olduğu görüşünde.

Kimilerine göre ise burada bir soru hırsızlığından ziyade beceriksizlik, ehliyetsizlik, denetimsizlik, başıboşluk şeklinde tezahür eden kötü yönetimin pratik örneklerinden biri var gibi görünüyor.

Başkanlık sistemi (veya sistemsizliği) ile birlikte kurumların etkisizleştirilmesi, denetim mekanizmalarının ortadan kaldırılması, ehliyet ve liyakat ölçütünün yerini sadakat şartının alması her gün bir yenisi çıkan bu türden skandalları üreten temel kaynak.

İbrahim Kiras’ın yazısı