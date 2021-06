İbrahim Kiras: ‘Hiç değilse 2023’e kapağı atalım’ siyaseti

Muhalefet partilerinin liderleri alenen erken seçim istemekle suçlanıyor! ‘Erken seçim komplosu‘ lafları bile ediliyor. Hatta malum suç örgütü liderinin ortalığı kasıp kavuran ifşaatı da bu komplonun parçası sayılıyor.

Türkiye’nin düşmanları bu ülkede bir erken seçim yapılsın da iktidar değişsin diye tezgahlıyormuş bu işleri.

‘Kontrol edilen ama yönetilemeyen‘ koskoca bir devlet makinası yanlış ellerde her gün biraz daha yıpranıyor, her gün bir parçası daha arızalanıyor makinanın. Ekonominin durumu ortada… dış politikanın, tarımın, eğitimin vs. durumu ortada…

Bütün bunlar yetmezmiş gibi bir de illegal ve kriminal yapılarla yaşanan yasak ilişkilerin tatsız meyvaları çıktı ortaya… Yolsuzluklar artık örtülemez hale geldi.

Taa göçebe kültür çağından kalma ‘Kervan yolda dizilir‘ anlayışıyla ve devleti ortak hukukumuzun çatısı olarak değil, ele geçirilecek bir menkul kıymet olarak gören kafa yapısıyla gelinen noktadan ad-artık geri dönemeyeceklerini görüyor olmalılar.

Bu çaresizlik ‘Hiç değilse 2023’e kapağı atalım‘ siyasetinden fazlasını üretemiyor.

İbrahim Kiras’ın yazısı