İbrahim Kiras: Hepsi işin sanatını kapmışlar; yüksek sesle ‘Vatan, millet, din, iman’

Tıkanmış bir kanalizasyon borusunun aniden açılması gibi kirlilikler akıp geldi ortalığa.

Her ülkede ve her devirde yolsuzluk, rüşvet, siyasi suistimal örneklerine rastlanır.

Ne var ki şimdiki kadarını hiçbir devirde görmemiştik…

AK Parti hükümetlerinin ilk yıllarında da görmemiştik.

Zaten mevcut iktidar ‘üç y ile mücadele’ sözü vererek iş başına gelmişti.

Eksiklere, yetersizliklere ve ‘aradan kaçanlara’ rağmen ilk dönemde bu konuda bir çabanın olduğunu inkâr edemeyiz.

Gelgelelim ‘üç y’ diye ifade edilen ‘yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklar’ konusunda bugün ne halde olduğumuz maalesef ortada

Ehliyetsiz, liyakatsiz, kalitesiz insanlar siyasette, bürokraside, basında koltuk kapmak yolunda avantaj sahibi olan zümreyi oluşturuyorlar bugün.

Bunların hepsi işin sanatını kapmışlar.

Yüksek sesle ‘Vatan, millet, din, iman’ diye diye kişisel çıkarları için mücadele veriyorlar. Ülkenin milli çıkarlarına zarar veren eylemlerini ‘vatana hizmet’ diye savunabiliyorlar.

İbrahim Kiras’ın yazısı