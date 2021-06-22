İbrahim Kiras: ‘Bugünkü Türkiye’ diye hiç görmediğimiz acayip bir ülke tasvir ediliyor

Anlatılan hadiseler neredeyse paralel evrende geçiyor.

‘Bugünkü Türkiye’ diye hiç görmediğimiz acayip bir ülke tasvir ediliyor.

Galiba ‘siyaset olarak’ vatandaşın duymaktan hoşlanacağı şeyleri söylemek gerektiği düşünülüyor.

Gelgelelim bunun bir ölçüsü olmayınca en acıklı dramlar bile komediye dönüşebiliyor.

Vatandaşın kendisine -kibar ifadeyle- ‘doğruların söylenmemesinden’ rahatsız olabileceği de hiç hesaba katılmıyor.

Eskiden gazetelerde bazı fotoğrafların veya ‘yazısız’ karikatürlerin üzerine ‘yorumsuz’ yazılırdı…

Yoruma ihtiyaç yok…

İbrahim Kiras’ın yazısı