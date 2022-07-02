İbrahim Kiras: Ankete gerek var mı?

AK Parti bir anket yapmış, seçmenlere “Bize neden kırgınsınız?” diye sormuşlar. Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin yaptığı açıklamaya göre, “kırgınlık” gerekçesi olarak “İstanbul’da birinci sırada Suriyeliler, ikinci sırada ekonomik meseleler, Ankara’da da birinci sırada ekonomik, ikinci sırada Suriyeliler” konuları çıkmış.

Özhaseki, her şeye rağmen, “ekonomiden dolayı kırgın olan” seçmenin başka partilere gitmeyip kararsız pozisyonda kaldığını, seçimde yine kendilerine oy vereceğini söylüyor. Çünkü, Özhaseki’ye göre, seçmeni iktidara küstüren sorunları yine ak partinin çözebileceğine dair bir inanış varmış toplum genelinde.

İbrahim Kiras’ın yazısı