Diken

Yaramazlara biraz batar!

İbrahim Kiras: AK Partililer başkanlık sisteminin faziletlerini savunmaya devam ediyor

Merkeziyetçi sistemin ve şahsi yönetimin benimsenip başkanlık rejimine geçilmesinden sonra hemen her alanda yaşananlar facia boyutunda olmakla birlikte yanlış yönetimin sonuçlarının somut olarak herkesçe hissedilebildiği alan ekonomi tabii…

Cebinizdeki parayla beş altı yıl önce ne alabildiğinizi, bugün ise ne alabileceğinizi düşünün…


Tek başına bu yetmiyorsa eğitimde, sağlıkta, tarımda veya dış politikada inanılmaz bir hız içinde nereden nereye gelindiğine de bakabilirsiniz.

Bütün bunlara rağmen AK Partililer Başkanlık sisteminin faziletlerini savunmaya devam ediyorlar. Ama çok küçük bir detay var burada:

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin referansı parlamenter sistem! İktidar mensupları mevcut sistemin niye desteklenmesi gerektiğini anlatmak için geçmişte gerçekleştirilmiş olan bir dizi icraatı hatırlatıyorlar bize.

İbrahım Kiras’ın yazısı

SON HABERLER

Dış politika ve yoksulluk: Ne alaka mı?

Dış politika maliyetli bir iştir. Yanlış politikalar halkı yoksullaştırır. Yoksulluk artıkça bu defa da dış politikayı halkın gözünü boyamak için kullanırlar. Gerdikçe gerer, kahramanlıktan kahramanlığa koşarlar! Yoksullaşan halk dur demeden de bu kısır döngü bitmez

Avrupa’da denizleri en çok kirleten ülke Türkiye

Yeni bir araştırmaya göre Avrupa’da nehirlerden sürüklenen çöple deniz kirliliğine en çok yol açan ülke Türkiye. Araştırmacılar deniz kirliliğine yol açan başlıca etkenin ise plastik kullanımı olduğuna dikkat çekti.

MEB, ‘telafi programı’nı ayrıntılandırdı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda, 5 Temmuz-31 Ağustos arasında uygulanacak ‘Telafide Ben de Varım’ yaz uygulaması programının uygulama esaslarına yer verildi.