Kalın’dan ‘tahıl sevkiyatı’ açıklaması: Bir gemi Mariupol’den çıktı, yolda

“Ukrayna’nın tahıl sevkiyatını biz yürütüyoruz” diyen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Bir gemi Mariupol’den çıktı. Şu anda yolda. Birkaç gün içinde Zonguldak’a ulaşması planlanıyor” dedi.

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Habertürk TV’de konuşan Kalın’ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:

* Suudi Arabistan’la Kaşıkçı cinayetine kadar çok ciddi sorunlarımız yoktu. Bir iki yerde görüş ayrılıklarımız vardı. Kaşıkçı cinayeti büyük bir travma yarattı. Ülkemizde bu şekilde yapılmış olması. Türkiye o dönemde üzerine düşeni fazlası ile yaptığını düşünüyorum. Duyurulması ve dünyada gündem olması. Neticede mahkemenin verdiği karara hukuken saygı duymak zorundayız. Siyaseten ve vicdanen yeterli bulmayabilirsiniz.

* Ramallah’ta sayın Mahmud Abbas’ı (Filistin devlet başkanı) ziyaret ettiğimde. Orası rahmetli Arafat’ın fiili hapishane yaşadığı yerdir. Rahmetli Arafat’ın oturduğu odada sayın Abbas’la görüştük. Abbas ‘sizin İsrail ile ilişkileri düzeltmeniz bizim faydamıza’ dedi. Ermenistan’la neden 1992’de kapıları kapattık? Karabağ’ın işgalinden dolayı. Şimdi şartlar değişti. Azerbaycan-Türkiye bir araya geldi, Karabağ özgürlüğüne kavuştu, Ermenistan’la normalleşme sürecini başlattık.

* Bizim ekonomik ilişkilerimiz öyle bir mahiyette ki, yaptırım uygulamak Rusya’dan çok Türkiye’nin ekonomisine zarar verir. Biz net tavır aldık. Şu anda Batılılar da bunu kabullendiler. Jeopolitik gerekçelerle Türkiye’nin pozisyonuna dair bir şey söylemiyorlar. Ukrayna’nın tahıl sevkiyatını yürüttüğümüz bir süreç var. Gıdada Türkiye kilit hale geliyor. Avrupalı dostlarımız arıyorlar ‘Bu toplantı ne zaman olacak, sevkiyat başlayacak mı’ diye. Bir kısmı ‘Bu sürecin içinde biz de olalım’ demek için arıyorlar.

* Bir gemi Mariupol’den çıktı. Ukrayna’dan limanından çıktı. Şu anda yolda. Birkaç gün içinde Zonguldak’a ulaşması planlanıyor. Bizim askeri heyetimiz Moskova’daydı. O görüşmelerden bu sonuç çıktı. İki tarafın da mutabık kalması halinde İstanbul’da Türkiye-Ukrayna-Rusya-BM toplantısı yapacağız. O toplantıda bu sevkiyatın moderesi konuşulacak. Bir iş planı üzerinde çalışılıyor şu anda.

* O bölge savaş başlayınca Ukraynalılar tarafından mayınlandı, Odessa limanı. Haklı olarak Rusya işgal eder diye temizlemek istemiyorlar. Bunun yerine bir güvenli koridor, üç tane güvenli koridor önerdiler. Koordinatları belli, gemiler girip çıkabilir, tahıl sevkiyatını başlatabiliriz dediler. Şu anda Rusya ve Ukrayna tarafı ile müzakerelerimiz sürüyor. En kısa zamanda bu toplantıyı yapmak istiyoruz.