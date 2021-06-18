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Yaramazlara biraz batar!

İbrahim Kahveci: Yanlış kararlar topluma ağır bir ekonomik yük olarak yansıyor

Madem bu olumsuz dengeye yol açacaktık neden Naci Ağbal görevden alındı?

Acaba dış güçler diyerek bu yanlış kararların sorumluluğundan kurtulabilir miyiz? Yanlış kararların sorumluluğunu üstlenecek miyiz?


Ya da aslında Naci Ağbal faizden dolayı görevden alınmadı, başka nedenler var diyerek bunu mu kamuoyunun bilgisine açıklamalıyız?

Bakınız ekonomi öngörülebilir bir şeffaflık ister.

Yarın ne olacağını, hangi şartlar karşısında nasıl davranılacağını bilmek ister.

Yatırımcı öngörülebilir bir ekonomide daha rasyonel kararlar alabilir.

İyi ama sokaklarda işsiz, yoksul, fakir bir ülke kaldı.

Verilen yanlış kararlar topluma ağır bir ekonomik yük olarak yansıyor.

Bu toplum bu ağır yükü daha ne kadar “dış güçler” yalanı ile idare edecek?

Artık gerçekleri görmek ve ona göre hareket etme zamanı gelmedi mi?

Lütfen gerçeklere dönelim ama lütfen….

İbrahim Kahveci’nin yazısı

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