İbrahim Kahveci: Vatandaşın görmek istediği çözüm modeli neden hala oluşmadı?

Bugün kutuplaştırıcı politika ile herkesin kendi mahallesinde kalması hedefleniyor. Sadece kendi pencerenizden baktığınızda ‘öz CHP ve/veya öz İYİ Parti… vs’ dediğinizde aslında tam da iktidar politikasının hizmetine girmiş oluyorsunuz: Sadece kendimizi değil, sadece partimizi değil önce ülkeyi düşünmek gerektiğini belirtmem gerekir. Hatta dün yazımda örnek olarak “ülke yanarken siz evin içinde oturma düzeni vs diyemezsiniz” dedim.

Bugün ülkemiz derin ekonomik buhran içinde. Geçen hafta emeklilerin ve SGK’nın mali verilerini verdim. “Merkez Bankası bağımsızlığı ile SGK’nın açıkları nasıl kapanır” diye de sormuştum. Demem o ki, bu derin ekonomik buhrandan çıkışın yol haritası şimdiden çizilmek zorunda. Türkiye öyle günübirlik finansal dengeler ile yönetilecek dönemi geçirdi. Yarınlarımızı, evlatlarımızı düşünmek zorundayız. Belki de bu yol haritası yarınlarımız için bugün bir miktar sıkıntıyı göğüslemek gerektirecek.

Vatandaşın görmek istediği çözüm modeli neden hala oluşmadı? Neden 6’lı masa ekonomik çözüme eğilmiyor?

İbrahim Kahveci’nin yazısı