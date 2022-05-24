İbrahim Kahveci: Ülkemiz iflas bayrağını çekebilir mi?

Hatırlarsanız Nureddin Nebati “TL en düşük değerde, hiç merak etmeyin TL bundan daha değersiz olamaz” demişti. Gerçekten de milli paramız olan TL’nin değeri ne 94 krizinde ne de 2001 krizinde bu kadar değersiz olmamıştı. Bunu biz söylemiyoruz; bunu Merkez Bankası verileri söylüyor: İsterseniz TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru (2003=100) Endeksine bakın.

Mesela geçen yılki TL kredi faizinden 100-150 milyar tasarruf edeceğiz diye yola çıkanlar bugün sadece KKM hesaplarına hem de kamu üzerinden 500 milyar faiz farkı ödemek zorunda kalabilirler. Buna ne denir sizce? Böyle bir hesapsızlığı kim yapabilir? Kur artışı sertleşirse Hazine’de olmayan bu karşılıksız taahhüt yüzünden ülkemiz bir anda iflas bayrağını çekebilir mi? Buna kim nasıl izin verebilir?

İbrahim Kahveci’nin yazısı