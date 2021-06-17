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Yaramazlara biraz batar!

İbrahim Kahveci: Sermayedar artık yatırım yerine tasarrufa ve altın biriktirmeye geçti

Alt gelir grupları kriz ve pandemi etkisi ile gelir kaybı yaşarken, sadece en üst yüzde 10’luk kesim gelirden payını artırdı.

Bankacılık sektöründe mevduat sayısında milyonerlerin artışı da önemli olsa gerek.


Lakin ülkemiz adına bunlar iyi şeyler değildir.

Normal ülkede sermayedar yatırım yapar ve istihdam sağlar.

Ama Türkiye’de özellikle Başkanlık Sistemi gelince sermayedar da artık yatırım yerine tasarrufa ve altın biriktirmeye geçmiş durumda.

Ama bu altın işi keşke sadece sermayedar ile sınırlı kalsa…

Burada İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu’nun 2021 bütçe konuşması geliyor aklımıza. Osmangazi Köprüsü bu fiyata yapılıp bu garanti verilmiş ise, o köprünün ayaklarında bilmem kaç ton altın vardır….

Altın nerde sanırız bulduk…

Gerisi size kalmıştır.

İbrahim Kahveci’nin yazısı

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