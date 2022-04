İbrahim Kahveci: Özetleyeyim; hükümet etrafa para dağıtmak istiyor

BDDK ve Merkez Bankası son bir hafta içerisinde iki önemli karar açıkladılar. Önce MB açıkladı: “Bankaların işletme kredilerinden de yüzde 10 karşılık alacağım” dedi. İşletme kredisi üzerinden kimsenin döviz alması istenmiyor. Zaten BDDK hemen ardından bankalara dedi ki; “Kimse oradan buradan döviz alım-satımı işine girmesin. Her işlem bizim gözümüzün önünde gerçekleşsin.”

Ben özetleyeyim: Hükümet etrafa para dağıtmak istiyor. Aslında dağıtıyor da… Hani Nureddin Nebati İSO toplantısında diyor ya “Cumhurbaşkanımız her hafta, her kabine toplantısında bir kredi paketi….” işte onlar. (Not: faizde Nass oluyor ama kredi paketlerinde Nass olmuyormuş demek ki..)

Parasal genişlemede sınır tanımak istemeyen Hükümetin tek korkusu döviz… Biz para dağıtırız ama ya bu paralar ile millet döviz almaya kalkarsa?

İbrahim Kahveci’nin yazısı