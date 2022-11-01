İbrahim Kahveci: Olmayan şeyin fiyatının ucuz olması ne ifade eder?

Yeni Ekonomi Model ile veya adına ne derseniz deyin Hükümet bir şeyler yapıyor. Bir taraftan Merkez Bankası, diğer taraftan BDDK finansal piyasalara müdahale üstüne müdahale ediyor.

TL kredisine erişmek için döviziniz olmamalıymış. Ya da ihracat kredisi kullanabilmeniz için ihracat gelirinizin yüzde 70’ini TL’ye çevirmek zorundasınız.

Bankalar kredi faizini MB faizinden yüksek verdikçe ya devlet tahvili ya da TL mevduatı almak zorunda kalıyor. Hatta bankalara “ya müşteri döviz hesaplarını bozdurun ya da TL bulun” bile deniliyor.

Piyasalar adeta merkezi bir yönlendirme disipline edilmek isteniyor. Amacının üretim, yatırım, ihracat, istihdam vs vs dedikleri şeyde geldiğimiz nokta ne biliyor musunuz? Aman döviz alırlar diye kredi bile verilmiyor.

Olmayan şeyin fiyatının ucuz olması ne ifade eder ki?

Reel ekonomi için finansal dengeleri bozan ve önemsemeyen yönetim şimdi gelmiş finansal dengeler için reel ekonomiyi görmezden geliyor.

Bir taraftan TL’yi değersizleştirip, diğer taraftan “Türkiye Yüzyılı başlıyor, bu ülkenin tahvilini alın” demek ne kadar piyasa dilidir. Geçen gün grafiğini vermiştim. Kuru fasulyenin bile TL’den 10 kata fazla kazandırdığı bir yerde kim neden ve ne beklenti ile TL’ye yatırım yapsın ki?

İbrahim Kahveci’nin yazısı