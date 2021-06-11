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Yaramazlara biraz batar!

İbrahim Kahveci: Nasıl oluyor da varlık içinde fakirlik çekiyoruz?

Nasıl oluyor da varlık içinde fakirlik çekiyoruz?

Bir düşünün mesela.


Binali Yıldırım “Kasadan tek kuruş çıkmayacak” diyerek Hazine garantili müteahhitlere yaptırılan köprü ve yollar…

İşte o müteahhitler bugün milletin gırtlağında yer alıyor.

Milletin gırtlağından geçecek her bir lokmaya Hazine garantili müteahhitler ortak olmuş durumda.

Milletin ekmeği

Milletin yemeği

Milletin sofrası

bile Hazine garantili müteahhitlere ortak edilmiş.

Bir kamyon karpuzu arabaya yüklediniz. Kamyon İstanbul’a gelene kadar nerede ise her bir km başına Hazine garantili müteahhitlere para ödüyor. İşte o paralar da tarlada beş para etmeyen ama sofrada ateş pahası haline gelerek bütün topluma yansımış oluyor.

şin bir de 3 harfli zincir market düzeni var. Milletin ekmeği ile oynayan bir düzen.

Süt mü satacaksınız… Yola dökün daha iyi.

‘Tarladan sofraya’ dedikleri düzende bile nerede ise tak kaybeden çiftçi.

İşte böyle bir ülke bizim ülkemiz.

Varlık içinde yoksulluk çeken ülke. Fırsatlar içinde kendini tek merkeze mahkum eden ülke.

İbrahim Kahveci’nin yazısı

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